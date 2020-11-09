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Один человек погиб при стрельбе в церкви в Северной Каролине 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Один человек погиб при стрельбе в церкви в США
Фото: Газета.Ru
Один человек стал жертвой стрельбы в церкви в американском штате Северная Каролина. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Хай-Пойнт. Вечером 8 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в баптистской церкви произошла стрельба. Прибывшие на место правоохранители обнаружили одного погибшего, им оказался чернокожий мужчина.
Кроме того, несколько человек пострадали в результате происшествия. Информация о личности погибшего и пострадавших не приводится. Полиция города уточнила, что готовится допросить возможных свидетелей и провести обыски в рамках расследования.
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Происшествия , Северный
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