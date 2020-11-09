Опубликовано видео задержания расстрелявшего семью подростка 

В Санкт-Петербурге задержан подросток, который пытался убить свою шестилетнюю племянницу и родителей. В ночь на 8 ноября пятнадцатилетний молодой человек напал с ножом на свою малолетнюю родственницу, нанеся ее три удара. После этого он взял травматический пистолет и несколько раз выстрелил в мать и отца. Родитель подростка сумел оказать ему сопротивление. В итоге нападавшего задержали. Раненый ребенок был госпитализирован в больницу.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.