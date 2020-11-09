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Напавший на людей с топором и автоматом российский солдат забаррикадировался

ТАССиещё 8
1 час назад
Военнослужащий, напавший на людей с топором и открывший стрельбу из автомата на военном аэродроме в Воронеже, забаррикадировался на территории воинской части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Напавший на людей с топором солдат забаррикадировался
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»Олег Харсеев / «Коммерсантъ»
В результате ЧП на аэродроме «Балтимор» погибли три человека. Один пострадавший выжил и сейчас в реанимации.
Известно, что стрельбу по сослуживцам открыл 20-летний солдат-срочник. У него при себе еще пистолет и к нему два магазина с патронами. Он служил в батальоне аэродромно-технического обеспечения.
Местные власти подтвердили факт ЧП.
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