Что известно о жестоком убийстве замдекана РЭУ имени Плеханова 

6-летняя девочка позвонила другу семьи и сообщила, что ее маму и бабушку убивают, пишет «Вечерняя Москва». Ребенок был ранен и чудом выжил в кровавой бойне в Подмосковье

Речь о трагедии, разыгравшейся в ночь на 8 ноября в дачном поселке Солнечногорского района Московской области. Правоохранители, прибывшие по месту вызова, обнаружили мертвыми заместителя декана Российского экономического университета имени Плеханова Викторию Борковскую и ее мать. С множественными ножевыми ранениями госпитализировали 6-летнюю дочь погибшей.

Главным подозреваемым в преступлении правоохранители считают ранее судимого за грабеж 26-летнего Жасуржона Усманова. По данным следствия, уроженец Таджикистана работал в доме у потерпевших. Соседи скончавшейся замдекана пояснили, что он достраивал в доме Борковской третий этаж.

Предполагается, что между работником и хозяйкой дома возник конфликт на почве оплаты труда. По одной версии, Усманов ушел из дома погибшей, а затем вернулся с подельниками. По другой — мигрант набросился с ножом на работодателя в разгар ссоры. В результате от множественных ножевых ранений погибли Виктория Борковская и ее мать. Ранены шестилетний ребенок чудом, по словам медиков, остался жив. В настоящее время девочка находится в московской Морозовской больнице.

Известно, что из дома погибшей пропали деньги и драгоценности. В настоящее время полицейские разыскивают Усманова и его возможных сообщников. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух человек». Расследование продолжается.