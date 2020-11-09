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Что известно о жестоком убийстве замдекана РЭУ имени Плеханова 

Павел Тиунов 52 минуты назад
Что известно о жестоком убийстве замдекана РЭУ имени Плеханова
Фото: РИА Новости
6-летняя девочка позвонила другу семьи и сообщила, что ее маму и бабушку убивают, пишет «Вечерняя Москва». Ребенок был ранен и чудом выжил в кровавой бойне в Подмосковье.
Речь о трагедии, разыгравшейся в ночь на 8 ноября в дачном поселке Солнечногорского района Московской области. Правоохранители, прибывшие по месту вызова, обнаружили мертвыми заместителя декана Российского экономического университета имени Плеханова Викторию Борковскую и ее мать. С множественными ножевыми ранениями госпитализировали 6-летнюю дочь погибшей.
Главным подозреваемым в преступлении правоохранители считают ранее судимого за грабеж 26-летнего Жасуржона Усманова. По данным следствия, уроженец Таджикистана работал в доме у потерпевших. Соседи скончавшейся замдекана пояснили, что он достраивал в доме Борковской третий этаж.
Предполагается, что между работником и хозяйкой дома возник конфликт на почве оплаты труда. По одной версии, Усманов ушел из дома погибшей, а затем вернулся с подельниками. По другой — мигрант набросился с ножом на работодателя в разгар ссоры. В результате от множественных ножевых ранений погибли Виктория Борковская и ее мать. Ранены шестилетний ребенок чудом, по словам медиков, остался жив. В настоящее время девочка находится в московской Морозовской больнице.
Известно, что из дома погибшей пропали деньги и драгоценности. В настоящее время полицейские разыскивают Усманова и его возможных сообщников. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух человек». Расследование продолжается.
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