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Ефремов был этапирован в колонию и попал на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Михаила Ефремова в скором порядке этапировали из СИЗО в колонию в Белгородской области. Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, а также на три года лишил его права управлять транспортным средством. 22 октября Мосгорсуд смягчил наказание до семи с половиной лет. Актер признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека по части "а" статьи № 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Решение принимало руководство изолятора. По некоторым данным актер "доставлял проблемы" руководству.
Происшествия , Видео , Михаил Ефремов , Мосгорсуд , ФСИН
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