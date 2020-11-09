Ещё
Далее:
Читайте также:
Первый хит эпохи перестройки
Первый хит эпохи перестройки Смотреть ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео 

Вадим Дроздов 13 минут назад
В Волгодонске во время пожара в одном из жилых домов десятилетний школьник Леонид Брыкалов спас свою сестру. У мальчика при этом были сломаны обе руки. Леонид со своей младшей сестрой находились в квартире одни, когда из-за неисправности загорелся пылесос. Пламя быстро распространилось и вскоре квартиру заволокло черным дымом. Школьник пытался потушить пожар, но огонь распространялся слишком быстро. Леонид не растерялся, взял сестру-первоклассницу, смочил полотенца водой, прислонил их к своему лицу и к девочке и спокойно вывел ее на улицу. Позже соседи вызвали пожарную бригаду. Сейчас огонь потушен. Никто не пострадал.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
00:54
Опубликовано видео планового полета Ту-95МС
Армия
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
02:01
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
Происшествия
Момент крушения самолёта Колтового попал на видео
01:46
Момент крушения самолёта Колтового попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео протестов в Тбилиси
00:33
Опубликовано видео протестов в Тбилиси
В мире
Бородина высказалась про Дзюбу и попала на видео
01:50
Бородина высказалась про Дзюбу и попала на видео
Шоу-бизнес
Crew Dragon попал на видео перед полетом к МКС
00:46
Crew Dragon попал на видео перед полетом к МКС
Наука и техника
Появилось видео подробностей смерти Колтового
05:20
Появилось видео подробностей смерти Колтового
Происшествия
Подробности убийства в СНТ попали на видео
01:25
Подробности убийства в СНТ попали на видео
Происшествия
Крушение вертолёта в Лос-Анджелесе попало на видео
00:54
Крушение вертолёта в Лос-Анджелесе попало на видео
Происшествия
Расстрелявший родителей подросток попал на видео
01:41
Расстрелявший родителей подросток попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение