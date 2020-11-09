В Волгодонске во время пожара в одном из жилых домов десятилетний школьник Леонид Брыкалов спас свою сестру. У мальчика при этом были сломаны обе руки. Леонид со своей младшей сестрой находились в квартире одни, когда из-за неисправности загорелся пылесос. Пламя быстро распространилось и вскоре квартиру заволокло черным дымом. Школьник пытался потушить пожар, но огонь распространялся слишком быстро. Леонид не растерялся, взял сестру-первоклассницу, смочил полотенца водой, прислонил их к своему лицу и к девочке и спокойно вывел ее на улицу. Позже соседи вызвали пожарную бригаду. Сейчас огонь потушен. Никто не пострадал.
Мальчик спас сестру при пожаре и попал на видео
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