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Момент крушения самолёта Колтового попал на видео 

Вадим Дроздов 22 минуты назад
Очевидцы засняли момент крушения легкомоторного самолета "Цесна", в котором находился известный телеведущий Александр Колтовой. Трагедий произошла недалеко от подмосковного города Томилино. По предварительным данным воздушной судно потерпело крушение из-за неисправного двигателя. На борту помимо ведущего находилась 33-летняя женщина. Оба скончались на месте происшествия.
Видевший момент крушения Сергей Выжутович, пилот до последнего пытался увести неуправляемую машину от домов, дорог и ЛЭП и надеялся сесть в поле.
Колтовой работал ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим программы "Звезды сошлись" на НТВ. Он также принимал участие в реалити-шоу "За стеклом". Ему был 41 год.
Происшествия , Видео , НТВ
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