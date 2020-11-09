Момент крушения самолёта Колтового попал на видео 

Очевидцы засняли момент крушения легкомоторного самолета "Цесна", в котором находился известный телеведущий Александр Колтовой. Трагедий произошла недалеко от подмосковного города Томилино. По предварительным данным воздушной судно потерпело крушение из-за неисправного двигателя. На борту помимо ведущего находилась 33-летняя женщина. Оба скончались на месте происшествия.

Видевший момент крушения Сергей Выжутович, пилот до последнего пытался увести неуправляемую машину от домов, дорог и ЛЭП и надеялся сесть в поле.

Колтовой работал ведущим ток-шоу "ДНК" и соведущим программы "Звезды сошлись" на НТВ. Он также принимал участие в реалити-шоу "За стеклом". Ему был 41 год.