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Подробности убийства в СНТ попали на видео

Вадим Дроздов
1 час назад
В деревне под Солнечногорском нашли тела двух зарезанных женщин, а также раненого шестилетнего ребенка. У девочки изрезана шея и грудь. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Выжавшая сумела рассказать следователям, что на нее, ее маму и бабушку напал мужчина, который строил ее семье дом. Предполагается, что после совершения убийства мужчина обыскал дом, забрал все ценные вещи и скрылся. Предполагаемый убийца - гражданин Таджикистана по фамилии Усмонов. Одна из убитых женщин оказалась доцентом РЭУ им. Плеханова Викторией Борковской. Сотрудники Следственного комитета проводят обыск на месте убийства. Возбуждено уголовное дело.
Происшествия,Видео,СКР,Солнечногорск,
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