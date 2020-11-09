Подробности убийства в СНТ попали на видео

В деревне под Солнечногорском
нашли тела двух зарезанных женщин, а также раненого шестилетнего ребенка. У девочки изрезана шея и грудь. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Выжавшая сумела рассказать следователям, что на нее, ее маму и бабушку напал мужчина, который строил ее семье дом. Предполагается, что после совершения убийства мужчина обыскал дом, забрал все ценные вещи и скрылся. Предполагаемый убийца - гражданин Таджикистана по фамилии Усмонов. Одна из убитых женщин оказалась доцентом РЭУ им. Плеханова Викторией Борковской. Сотрудники Следственного комитета
проводят обыск на месте убийства. Возбуждено уголовное дело.