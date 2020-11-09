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Крушение вертолёта в Лос-Анджелесе попало на видео 

Вадим Дроздов 25 минут назад
В Лос-Анджелесе в США потерпел крушение вертолет, который доставлял донорское сердце в одну из местных больниц. Авария произошла во время посадки на крышу городской больницы. Один из пациентов клиники случайным образом заснял это происшествие на камеру своего телефона. На кадрах видно, как машина падает носовой частью на крышу здания. В результате падения пострадал пилот. Донорский орган при этом остался в сохранности, несмотря на то, что один из медиков уронил бокс с органом после его извлечения из разбившегося вертолета. Сообщается о состоявшейся успешной пересадке этого органа.
Происшествия , Видео
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