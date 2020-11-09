Появилось видео убийства медведицы на подлодке 

В воскресенье 8 ноября на Камчатке медведица с медвежонком забрались на палубу подводной лодки, пришвартованной в порту на базе атомных подводных лодок. Так как медведи представляют опасность для жителей находящихся рядом поселков, то было принято решение расстрелять хищников. Случайный очевидец всего происходящего заснял момент расстрела на камеру мобильного телефона и комментировал все происходящее. Оператор предположил, что медведей расстреляли из охотничьего ружья "Сайга". Это карабин, созданный еще в 1970-е годы в СССР на базе автомата Калашникова.

После расстрела животных комментатор на видео сказал: "По-другому здесь никак".