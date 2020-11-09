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Обстрелянная машина с ребенком попала на видео 

Вадим Дроздов 29 минут назад
В пригороде подмосковного города Подольск неизвестные обстреляли машину с маленьким ребенком. Злоумышленники ехали по трассе на автомобиле марки "Фольксваген Туарег" без регистрационных знаков и требовали уступить им дорогу. Едущий впереди автомобиль с ребенком не сразу перестроился в соседний ряд. Тогда преступники поровнялись с ним и выстрелили из огнестрельного оружия в заднее боковое стекло. На заднем сиденье сидел маленький мальчик. Пуля его не задела, но разбившееся стекло сильно исцарапало лицо ребенка.
Оперативники собрали улики и начали поиск стрелявших. Преступники пока остались не найдены. По факту случившегося заведено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Происшествия , Видео
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