Оппозиционное движение в Грузии требует аннулировать результаты парламентских выборов. А сторонники Михаила Саакашвили в парламенте отказываются занимать свои кресла и начинать работу пока их требования не будут выполнены. При этом активисты со стороны оппозиции пытались взять штурмом здание Центральной избирательной комиссии Грузии. У окружных комиссий протестующие устраивали настоящие битвы с полицейскими. Несогласные с результатами считают состоявшееся голосование полностью сфальсифицированным и требуют новые парламентские выборы. Подтасовки, вбросы и подкуп избирателей считаются основными средствами фальсификаций. О нарушениях на многочисленных избирательных участках грузинская оппозиция начала заявлять уже в первые часы голосований.
Митинг у ЦИК в Грузии попал на видео
Читайте также