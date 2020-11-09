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Митинг у ЦИК в Грузии попал на видео 

Вадим Дроздов 42 минуты назад
Оппозиционное движение в Грузии требует аннулировать результаты парламентских выборов. А сторонники Михаила Саакашвили в парламенте отказываются занимать свои кресла и начинать работу пока их требования не будут выполнены. При этом активисты со стороны оппозиции пытались взять штурмом здание Центральной избирательной комиссии Грузии. У окружных комиссий протестующие устраивали настоящие битвы с полицейскими. Несогласные с результатами считают состоявшееся голосование полностью сфальсифицированным и требуют новые парламентские выборы. Подтасовки, вбросы и подкуп избирателей считаются основными средствами фальсификаций. О нарушениях на многочисленных избирательных участках грузинская оппозиция начала заявлять уже в первые часы голосований.
Происшествия , Видео , Михаил Саакашвили , Центризбирком России
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