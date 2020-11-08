В регионе РФ произошли столкновения армян с россиянами

Башкирии задержаны 36 местных жителей по подозрению в попытке силового захвата армянского бизнеса. Задержанные оказались членами запрещенной в России организации. Об этом сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержания прошли 7 ноября, в селе Кармаскалы. Отмечается, что 36 человек — члены националистической организации «Башкорт», запрещенной судом в России. По данным силовиков, они планировали спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах. Речь шла о контроле над их бизнесом.

По данным источников, члены «Башкорта» решили действовать в стиле 1990-х годов. Около 70-80 человек приехали в Кармаскалы, чтобы в одном из кафе «поставить перед владельцами заведения вопрос о передаче коммерческих предприятий под контроль либо уплаты ежемесячной дани».

Оперативные службы обладали данной информацией и на упреждение выехали в Кармаскалы, где задержали подозреваемых. У них изъяли огнестрельное. холодное оружие и боеприпасы.

«После этого в соцсетях начали распространять информацию о якобы имевшем место конфликте между местными жителями Кармаскалов и армянской диаспорой, проживающей на территории района. Якобы были избиты местные жители. Эта информация не соответствует действительности», — пишет агентство, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Сообщается также, что мобилизация в соцсетях активистов башкирского национального движения является «откровенной провокацией».