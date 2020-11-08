Ещё
Далее:
Читайте также:
Она ― ключ к тайнам Вселенной
Она ― ключ к тайнам Вселенной Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В российском регионе произошли столкновения армян с местными жителями 

Майк Габриелян 1 час назад
В регионе РФ произошли столкновения армян с россиянами
Фото: ТАСС
В Башкирии задержаны 36 местных жителей по подозрению в попытке силового захвата армянского бизнеса. Задержанные оказались членами запрещенной в России организации. Об этом сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Задержания прошли 7 ноября, в селе Кармаскалы. Отмечается, что 36 человек — члены националистической организации «Башкорт», запрещенной судом в России. По данным силовиков, они планировали спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах. Речь шла о контроле над их бизнесом.
По данным источников, члены «Башкорта» решили действовать в стиле 1990-х годов. Около 70-80 человек приехали в Кармаскалы, чтобы в одном из кафе «поставить перед владельцами заведения вопрос о передаче коммерческих предприятий под контроль либо уплаты ежемесячной дани».
Оперативные службы обладали данной информацией и на упреждение выехали в Кармаскалы, где задержали подозреваемых. У них изъяли огнестрельное. холодное оружие и боеприпасы.

«После этого в соцсетях начали распространять информацию о якобы имевшем место конфликте между местными жителями Кармаскалов и армянской диаспорой, проживающей на территории района. Якобы были избиты местные жители. Эта информация не соответствует действительности», — пишет агентство, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Сообщается также, что мобилизация в соцсетях активистов башкирского национального движения является «откровенной провокацией».
Ранее «Рамблер» сообщал, что Верховный суд признал организацию «Башкорт» экстремистской.
Видео дня. Телеведущий Колтовой разбился, но увёл самолёт от домов и трассы
Комментарии 196
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
00:35
Опубликовано видео столкновения грузовика и электрички в Подмосковье
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
00:16
Опубликовано видео смертельной аварии в Наро-Фоминске
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
03:05
Протест против результатов выборов в Атланте попал на видео
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
04:01
Реконструкция битвы за Москву в парке «Патриот» попала на видео
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
00:12
Авария McLaren и Ferrari на улицах Сочи попала на видео
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
00:54
Момент крушения легкомоторного самолета в Подмосковье попал на видео
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
00:33
Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
02:54
Последствия обстрела села Давид Бек попали на видео
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
00:53
Полет Ту-95МС над Японским морем и Тихим океаном попал на видео
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
00:50
Тушение пожара в трёхэтажном здании в Самаре попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение