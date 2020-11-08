На российского режиссера напали возле дома

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По словам Лукьяненко, Саенко возвращался домой со съемок. Неизвестный подкараулил его в 4 часа утра возле подъезда.

Режиссера призвали остановить съемки фильма. Злоумышленник с криком: «Прекращайте снимать "Осенние визиты"» брызнул Саенко в лицо из перцового баллончика, после чего скрылся.

«Я, конечно, как мог утешал Георгия по инету — сказал, что для пиара "Визитов" это замечательная история», — написал Лукьяненко у себя на странице.

Писатель отметил, что не может вспомнить подобного случая в истории кинематографа.

По словам Сергея Лукьяненко, роман, написанный в 1995 году, долгое время никто не брался снимать. «Вы говорите — "Ночной Дозор", мистика. Вот где настоящая мистика и силы тьмы в полный рост», — отметил писатель.