Поезд сошёл с рельсов в российском регионе

Более трёх десятков вагонов грузового состава сошли с рельсов на станции Татарская в Новосибирской области . Происшествие вызвало задержки в движении пассажирских поездов на этом участке Транссибирской магистрали.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инцидент произошёл в 11:58, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД, филиал РЖД).

К месту инцидента направлены восстановительные поезда со станций Татарская и Омск. На месте происшествия также работает комиссия ЗСЖД.

Произошёл сход 31 вагона грузового поезда. В результате схода никто не пострадал, — сказано в сообщении.

Татарская — одна из крупнейших станций на этом отрезке Транссиба. Станция, построенная в 1896 году, является узловой: к ней примыкает сразу несколько железнодорожных направлений.

Причина происшествия выясняется.