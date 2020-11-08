Под Петербургом нашли труп в палатке

Стали известны подробности убийства петербургского туриста, тело которого обнаружили в палатке в лесу в Ленобласти . Накануне мужчина отмечал день рождения, и пропал неожиданно для жены.

Об этом сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Вчера в полицию обратилась 56-летняя петербурженка. Она заявила, что её муж 6 ноября уехал из квартиры на Васильевском острове. На своем «Шевроле Реззо» он поехал в область, в деревне Ягодное (Приозерский район) и взял с собой палатку. Ранее он регулярно отправлялся туда на отдых. Последний раз супруги созванивались в тот же день. После этого мужчина не выходил на связь, хотя 7 ноября он отмечал день рожденья — 57 лет.

В ходе поисков спасатели нашли погибшего с пробитой головой. Тело лежало в зеленой палатке. Силовики считают, что мужчину убили неким тяжелым предметом. Автомобиля рядом не обнаружили.