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Под Петербургом нашли туриста с пробитой головой 

Майк Габриелян 46 минут назад
Под Петербургом нашли труп в палатке
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности убийства петербургского туриста, тело которого обнаружили в палатке в лесу в Ленобласти. Накануне мужчина отмечал день рождения, и пропал неожиданно для жены.
Об этом сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы.
Вчера в полицию обратилась 56-летняя петербурженка. Она заявила, что её муж 6 ноября уехал из квартиры на Васильевском острове. На своем «Шевроле Реззо» он поехал в область, в деревне Ягодное (Приозерский район) и взял с собой палатку. Ранее он регулярно отправлялся туда на отдых. Последний раз супруги созванивались в тот же день. После этого мужчина не выходил на связь, хотя 7 ноября он отмечал день рожденья — 57 лет.
В Подмосковье произошла жестокая резня
В ходе поисков спасатели нашли погибшего с пробитой головой. Тело лежало в зеленой палатке. Силовики считают, что мужчину убили неким тяжелым предметом. Автомобиля рядом не обнаружили.
Ранее «Рамблер» сообщал, что медведь пытался утащить студента-второкурсника из палатки и был убит.
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