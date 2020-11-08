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Российский подросток решил уничтожить свою семью 

Майк Габриелян 1 час назад
Российский подросток решил убить свою семью
Фото: РИА Новости
В Петербурге 15-летний школьник среди ночи напал на свою семью. Он изрезал ножом шестилетнюю сестру, а затем расстрелял мать с отцом из травматического пистолета. Отцу удалось справиться с ним и вызвать полицию. Об инциденте сообщает петербургское управление СКР.

«Подозреваемый в ночь на 8 ноября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Лужской на почве личных неприязненных отношений нанес своей малолетней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча. Девочка, в крайне тяжелом состоянии, госпитализирована в одну из больниц города, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщают следователи

После расправы над сестрой несовершеннолетний взял травматический пистолет, принадлежавший отцу, и несколько раз выстрелил в голову своей матери (1963 года рождения), и в отца (1971 года рождения). Убить родителей малолетний не смог, поскольку родитель оказал ему активное сопротивление.
В Подмосковье произошла жестокая резня
Прибывшим полицейским мальчик заявил, что давно планировал расправиться со своей семьей.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге задержан подросток, который, вооружившись мачете, ранил свою мать, после чего попытался зарубить медиков.
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Происшествия , СКР
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