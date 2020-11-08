Российский подросток решил убить свою семью

Петербурге 15-летний школьник среди ночи напал на свою семью. Он изрезал ножом шестилетнюю сестру, а затем расстрелял мать с отцом из травматического пистолета. Отцу удалось справиться с ним и вызвать полицию. Об инциденте сообщает петербургское управление СКР

«Подозреваемый в ночь на 8 ноября 2020 года, находясь в квартире одного из домов по улице Лужской на почве личных неприязненных отношений нанес своей малолетней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и правого плеча. Девочка, в крайне тяжелом состоянии, госпитализирована в одну из больниц города, где ей оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщают следователи

После расправы над сестрой несовершеннолетний взял травматический пистолет, принадлежавший отцу, и несколько раз выстрелил в голову своей матери (1963 года рождения), и в отца (1971 года рождения). Убить родителей малолетний не смог, поскольку родитель оказал ему активное сопротивление.

Прибывшим полицейским мальчик заявил, что давно планировал расправиться со своей семьей.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.