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В Солнечногорске убили двух женщин и тяжело ранили шестилетнего ребенка 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
В Подмосковье произошла жестокая резня
Фото: РИА НОВОСТИ
Двух женщин убили, шестилетнего ребенка тяжело ранили в частном доме в Солнечногорске, сообщает ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, 7 ноября в частном доме в городском округе Солнечногорск нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу.

"Также в доме обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди", — отмечается в сообщении.

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Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности, добавляет ведомство.
Сейчас проведен осмотр места происшествия, назначены проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз.
"Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству", — говорится в сообщении.
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Происшествия , СКР , Московская область , Солнечногорск
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