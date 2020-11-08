В Подмосковье произошла жестокая резня

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По данным следствия, 7 ноября в частном доме в городском округе Солнечногорск нашли тела двух женщин, матери и дочери 1953 и 1976 годов рождения, со следами ранений по всему телу.

"Также в доме обнаружена шестилетняя девочка с множеством колото-резаных ранений шеи и груди", — отмечается в сообщении.

Ребенка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В доме есть явные признаки того, что кто-то искал ценности, добавляет ведомство.

Сейчас проведен осмотр места происшествия, назначены проведение судебно-медицинских и генетической экспертиз.

"Принимаются меры к установлению и задержанию лица, причастного к убийству", — говорится в сообщении.