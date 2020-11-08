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Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о подробностях трагедии 

РИА Новости 1 час назад
Очевидец гибели ведущего НТВ рассказал о трагедии
Фото: Instagram
Очевидец крушения самолета в Подмосковье, в результате которого погиб ведущий НТВ Александр Колтовой, рассказал подробности случившегося.
Как рассказали в МЧС, самолет Cessna летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. Предположительно, он рухнул из-за неисправности двигателей. После столкновения с землей воздушное судно загорелось. Ранее канал НТВ сообщил, что в результате погибли телеведущий Александр Колтовой и пассажир.

"В момент падения самолета я сидел в машине и разговаривал по телефону. В разговоре своему собеседнику я сказал, что летит самолет какой-то спортивный и как-то странно себя ведет. И буквально в течение нескольких секунд он резко накренился и упал, и в течение нескольких секунд произошел взрыв самолета. В момент крушения над полем летало еще таких два вертолета спортивных каких-то", — рассказал очевидец по имени Дмитрий в беседе с телеканалом "360".

Мужчина также добавил, что самолет болтало в воздухе в разные стороны.
Как отметил Дмитрий, самолет сгорел примерно за пять минут. Службы спасения, по его словам, сработали крайне оперативно. Первыми на место трагедии приехали сотрудники МЧС, а следом за ними — полиция.
Кроме того тушить пожар помогали неравнодушные автомобилисты, которые выбегали из машин и боролись с огнем с помощью огнетушителей.
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Комментарии 3
Происшествия , МЧС , НТВ , Московская область , Рыбинск , Ярославская Область
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