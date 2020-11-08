Появились детали массового убийства в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге во время домашней вечеринки мужчина застрелил
троих гостей и покончил с собой. На место выехали полицейские вместе с криминалистической лабораторией, а также сотрудники Следственного комитета России
(СКР
). Дверь квартиры на пятом этаже жилого дома на Социалистической улице была закрыта, поэтому ее пришлось вскрывать. После этого в квартире были найдены тела четверых погибших — возле одного из тел лежал карабин «Сайга»: предположительно, из него и стрелял убийца. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов
обнаружили в квартире двух выживших девушек.