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Коллега разбившегося на самолете ведущего НТВ опровергла смерть его жены 

Lenta.ru 2 часа назад
«Саша погиб. Жена жива»: подробности трагедии под Москвой
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева, коллега ведущего НТВ Александра Колтового, разбившегося во время крушения самолета в Подмосковье, опровергла, что в кабине с пилотом находилась его жена. Об этом она заявила в сторис в Instagram.
Телеведущая написала: «Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется».
Скриншот со страницы @leratv
Ранее сообщалось, что ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Александр Колтовой и его жена погибли при крушении легкомоторного самолета. Они вылетели с аэродрома «Мячково» и направлялись в Рыбинск Ярославской области. Самолет был исправен, а полет санкционирован. Однако случилась авиакатастрофа.
«Мы в шоке»: на НТВ прокомментировали гибель Колтового
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
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Происшествия , Лера Кудрявцева , СКР , НТВ , Московская область , Рыбинск , Ярославская Область
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