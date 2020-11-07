На Украине мужчина напал на прохожих с ножом 

Кривом Роге на Украине мужчина, вооружённый ножом, напал на прохожих, его жертвами стали двое человек, следует из сообщения пресс-службы нацполиции региона.

Как уточняется, ещё восемь человек госпитализированы, среди них есть восьмилетний ребёнок.

Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанёс многочисленные ножевые ранения, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл около 15:20 (16:20 мск). Нападавший был задержан и доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появилась видеозапись из жилого дома в Екатеринбурге, где во время вечеринки были убиты четыре человека.

Убийство произошло в ночь на 7 ноября.