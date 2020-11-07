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На Украине мужчина напал на прохожих с ножом 

News.ru и ещё 1 3 часа назад
На Украине мужчина напал на прохожих с ножом
Фото: РИА Новости
В Кривом Роге на Украине мужчина, вооружённый ножом, напал на прохожих, его жертвами стали двое человек, следует из сообщения пресс-службы нацполиции региона.
Как уточняется, ещё восемь человек госпитализированы, среди них есть восьмилетний ребёнок.

Жертвами злоумышленника стали случайные прохожие, которым мужчина нанёс многочисленные ножевые ранения, — говорится в сообщении.

Инцидент произошёл около 15:20 (16:20 мск). Нападавший был задержан и доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, передаёт РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что в Интернете появилась видеозапись из жилого дома в Екатеринбурге, где во время вечеринки были убиты четыре человека.
Убийство произошло в ночь на 7 ноября.
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Происшествия , РИА Новости , Екатеринбург , Кривой Рог , Свердловская Область
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