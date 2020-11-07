Соседи раскрыли подробности бойни в Екатеринбурге

Соседи квартиры в Екатеринбурге, где на вечеринке убили четырех человек, рассказали в прессе подробности трагедии, а также охарактеризовали жильцов квартиры.

Живущий на первом этаже мужчина в беседе с 360 сообщил, что шум он услышал около трех часов ночи. Изначально это были хлопки, собеседник сначала предположил, что в квартире над ним что-то упало.

Затем он услышал, как вышибают дверь, от этого шума проснулся его шестимесячный ребенок. При этом ни он, ни гости, ни супруга не слышали криков. Собеседник добавил, что не знаком с соседями, так как недавно переехал сюда.

Другой сосед отметил, что знает владельца квартиры достаточно давно.

«Очень положительный, очень хороший человек», — пояснил он.

Мужчина пояснил, что слышал четыре выстрела, но не слышал криков. До этого вечера вечеринок в этой квартире он не замечал.