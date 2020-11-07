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Соседи раскрыли подробности бойни в екатеринбургской квартире 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Соседи раскрыли подробности бойни в Екатеринбурге
Фото: sverdlovsk.sledcom.ru
Соседи квартиры в Екатеринбурге, где на вечеринке убили четырех человек, рассказали в прессе подробности трагедии, а также охарактеризовали жильцов квартиры.
Живущий на первом этаже мужчина в беседе с 360 сообщил, что шум он услышал около трех часов ночи. Изначально это были хлопки, собеседник сначала предположил, что в квартире над ним что-то упало.
Появилось видео с места бойни в Екатеринбурге
Затем он услышал, как вышибают дверь, от этого шума проснулся его шестимесячный ребенок. При этом ни он, ни гости, ни супруга не слышали криков. Собеседник добавил, что не знаком с соседями, так как недавно переехал сюда.
Другой сосед отметил, что знает владельца квартиры достаточно давно.

«Очень положительный, очень хороший человек», — пояснил он.

Мужчина пояснил, что слышал четыре выстрела, но не слышал криков. До этого вечера вечеринок в этой квартире он не замечал.
Напомним, по факту убийства четырех человек из огнестрельного оружия в квартире Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по статье («Убийство двух и более лиц»). По предварительным данным ГУ МВД, во время домашней вечеринки 34-летний хозяин квартиры застрелил троих гостей и покончил с собой. В квартире после трагедии нашли живыми двух девушек 16 и 17 лет.
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Комментарии 24
Происшествия , Екатеринбург , Свердловская Область
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