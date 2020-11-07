Мужчина напал на девочку в центре Москвы 

«По предварительной информации, 6 ноября 2020 года мужчина, находясь у входа в Пушкинский городок на улице Бауманской, подошел к группе несовершеннолетних, среди которых была девочка 2008 года рождения, с которой накануне у его дочери произошел конфликт. Он схватил ребенка за волосы, закинув себе на спину, и бросил ее на землю», — говорится в сообщении.