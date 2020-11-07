В российском детском саду произошла трагедия 

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В детсаду Калининграда ребенка убила детская горка. Четырехлетнего мальчика зажало между конструкциями, и он задохнулся, сообщает региональное управление СКР

Накануне днем воспитанников вывели на прогулку во двор детсада. Через некоторое время воспитатель увидела мальчика, лежащего без сознания. Его доставили в медицинский кабинет, где констатировали смерть.

«В период с 11 до 12 часов…тело четырехлетнего мальчика обнаружено между деревянными ограждающими элементами детского игрового комплекса с признаками механической асфиксии», — сказано в сообщении следователей.

Возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в СКР изучают записи с камер наружного наблюдения.