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Появилось видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге 

РИА Новости 17 минут назад
Телеканал "360" опубликовал видео из жилого дома в Екатеринбурге, где вечеринка в одной из квартир закончилась убийством четырех человек.
В ролике показали жилой дом, подъезд и опечатанную дверь квартиры, в которой произошла трагедия. На лестничной клетке кто-то оставил медицинскую перчатку.
Сообщение о ЧП в квартире на пятом этаже в доме по Социалистической улице поступило в полицию в половину третьего ночи по местному времени.
Пьяный чоповец устроил кровавую расправу на вечеринке
По версии следствия, один из участников вечеринки — владелец квартиры — убил гостей, после чего покончил с собой. Среди погибших — три молодых человека, а также 18-летняя девушка. Еще одна 17-летняя получила ранения, она находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.
На вечеринке была и еще одна девушка — 16-летняя школьница. По данным ГУМВД, она из неполной семьи — ее воспитывает мать, с апреля девушка состоит на учете за употребление спиртных напитков и самовольные уходы.
Как выяснилось, хозяин квартиры хранил дома ружье — охотничий карабин "Сайга" — и травматический пистолет. Он был ранее судим.
По информации МВД, накануне девушки гуляли в районе ТРЦ "Радуга парк". Там они встретились с мужчинами, с которыми познакомились через интернет. Те приехали за девушками на машине, а затем вся компания отправилась к одному из них на квартиру.
СК возбудил дело по пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство двух и более лиц"). Расследование контролирует прокуратура.
Уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков намерен выяснить, как в квартире у мужчины, открывшего огонь по гостям, оказались несовершеннолетние.
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Комментарии 3
Происшествия , Видео , Игорь Мороков , Генпрокуратура РФ
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