Телеканал "360" опубликовал видео из жилого дома в Екатеринбурге , где вечеринка в одной из квартир закончилась убийством четырех человек.

В ролике показали жилой дом, подъезд и опечатанную дверь квартиры, в которой произошла трагедия. На лестничной клетке кто-то оставил медицинскую перчатку.

Сообщение о ЧП в квартире на пятом этаже в доме по Социалистической улице поступило в полицию в половину третьего ночи по местному времени.

По версии следствия, один из участников вечеринки — владелец квартиры — убил гостей, после чего покончил с собой. Среди погибших — три молодых человека, а также 18-летняя девушка. Еще одна 17-летняя получила ранения, она находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое.

На вечеринке была и еще одна девушка — 16-летняя школьница. По данным ГУМВД, она из неполной семьи — ее воспитывает мать, с апреля девушка состоит на учете за употребление спиртных напитков и самовольные уходы.

Как выяснилось, хозяин квартиры хранил дома ружье — охотничий карабин "Сайга" — и травматический пистолет. Он был ранее судим.

По информации МВД, накануне девушки гуляли в районе ТРЦ "Радуга парк". Там они встретились с мужчинами, с которыми познакомились через интернет. Те приехали за девушками на машине, а затем вся компания отправилась к одному из них на квартиру.

СК возбудил дело по пункту "а" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство двух и более лиц"). Расследование контролирует прокуратура