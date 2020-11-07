Ещё
Далее:
Читайте также:
Чернобыль: как это было
Чернобыль: как это было Смотреть сериал ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Мать убила сына-насильника 

Майк Габриелян 1 час назад
Мать убила сына-насильника
Фото: depositphotos.com
В Бурятии вынесли приговор пенсионерке, которая убила сына, насиловавшего её несколько лет. О решении суда сообщает Байкал-Daily.
Знакомые семьи рассказали, что старший сын женщины вырос избалованным, не учился, с 16 лет начал употреблять алкоголь. Он унижал и постоянно бил мать, за которую заступался младший сын. Однако пять лет назад младший сын умер, и мать осталась без защиты.
Групповое изнасилование на Кубани сняли на видео
В 2011 году мужчина впервые изнасиловал мать. Тогда женщина только перенесла операцию на ноге и не могла встать. После этого он повторил преступление трижды. Однажды в момент изнасилования в дом зашла соседка. Но жертва попросила ее никому ничего не рассказывать. С того времени женщина, по словам односельчан, постоянно ходила в синяках, она изменилась, стала замкнутой и безразличной ко всему.
В марте 2018 года сын приехал с подработки, дал матери деньги и отправил за спиртным. Сама она выпила всего пару рюмок вина, всё остальное употребил сын. После этого начал приставать к ней. Женщина взяла нож и нанесла несколько ударов, от которых насильник умер.
Суд признал женщину виновной, но учел обстоятельства и приговорил ее к ограничению свободы сроком на полтора года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что отчим изнасиловал москвичку-наркоманку.
Видео дня. Ефремова этапировали в колонию
Комментарии 25
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
00:43
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
01:02
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
00:25
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
00:16
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
00:08
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
03:04
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
00:15
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение