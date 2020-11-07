Мать убила сына-насильника 

Бурятии вынесли приговор пенсионерке, которая убила сына, насиловавшего её несколько лет. О решении суда сообщает Байкал-Daily.

Знакомые семьи рассказали, что старший сын женщины вырос избалованным, не учился, с 16 лет начал употреблять алкоголь. Он унижал и постоянно бил мать, за которую заступался младший сын. Однако пять лет назад младший сын умер, и мать осталась без защиты.

В 2011 году мужчина впервые изнасиловал мать. Тогда женщина только перенесла операцию на ноге и не могла встать. После этого он повторил преступление трижды. Однажды в момент изнасилования в дом зашла соседка. Но жертва попросила ее никому ничего не рассказывать. С того времени женщина, по словам односельчан, постоянно ходила в синяках, она изменилась, стала замкнутой и безразличной ко всему.

В марте 2018 года сын приехал с подработки, дал матери деньги и отправил за спиртным. Сама она выпила всего пару рюмок вина, всё остальное употребил сын. После этого начал приставать к ней. Женщина взяла нож и нанесла несколько ударов, от которых насильник умер.

Суд признал женщину виновной, но учел обстоятельства и приговорил ее к ограничению свободы сроком на полтора года.