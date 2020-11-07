Раскрыты подробности массового убийства на вечеринке

Четыре трупа с огнестрельными ранениями и двух несовершеннолетних девушек обнаружили сегодня утром следователи Екатеринбурга в одной из квартир. По предварительным данным, присутствовавших расстрелял хозяин квартиры, который позже покончил с собой. Мотивы его преступления устанавливаются. Как выяснили следователи, ранее он был судим.

В Екатеринбурге следователи обнаружили тела четверых человек с огнестрельными ранениями — как оказалось, гостей расстрелял организатор домашней вечеринки, который позже покончил с собой. О происшествии сообщает региональный Следственный комитет

Газета.Ru

По предварительным данным, в квартире на Социалистической улице собралась разновозрастная компания: девушки 16, 17 и 18 лет, а также мужчины от 32 до 36 лет. По данным местных СМИ, с 34-летним Дмитрием девушки познакомились накануне в интернете и встретились в торговом центре. Позже к ним присоединились двое его друзей, после чего компания решила устроить вечеринку в квартире Дмитрия.

Однако мирно провести мероприятие им не удалось — по неустановленным пока причинам хозяин квартиры взялся за ружье и расстрелял большую часть присутствовавших.

«На месте происшествия обнаружены признаки распития спиртного. По рассматриваемой версии, один из участников застолья (хозяин квартиры), воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью здесь же в квартире. Точные обстоятельства ЧП и мотивы совершенного преступления устанавливаются в ходе следственных мероприятий», — сообщили в пресс-службе СУ СК.

Как сообщает Telegram-канал «Baza», одна из девушек успела позвонить из квартиры, где происходила бойня, в полицию и сообщить о том, что ее держит в заложниках некий мужчина. Прибывшие на место событий полицейские вскрыли дверь и обнаружили 17-летнюю раненую девушку и четыре трупа рядом с ней. Возле одного из тел лежал карабин «Сайга» — предположительно, из него и стрелял убийца.

Раненая девушка была госпитализирована в местную больницу, где ее сразу же прооперировали. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Из всех гостей невредимой осталась только 16-летняя девушка. Ранее она попадала в поле зрения правоохранителей, как неблагополучный ребенок. Девушка воспитывалась в неполной семье и в апреле была поставлена на учет в подразделении по делам несовершеннолетних после самовольных уходов из дома и употребления алкоголя.

О предполагаемом убийце известно пока только то, что он работал в частном охранном предприятии и имел разрешение на травматический пистолет МР-80–13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К. Ранее он был судим за кражу.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Расследование продолжается.

Ранее, в апреле 2020 года, Следственный комитет также публиковал результаты расследования трагедии в поселке Елатьме Касимовского района Рязанской области, где 32-летний Антон Франчиков расстрелял пятерых человек.

По версии полицейских, мужчина, стоя на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

«Между ними произошел словесный конфликт, в результате чего мужчина взял свое зарегистрированное одноствольное гладкоствольное охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей и женщину. От полученных ранений все они скончались на месте», — указывалось в сообщении следствия.

По данным Telegram-канал Mash, на месте происшествия были убиты 31-летний Максим Ухов, 26-летний Илья Кондраков, 24-летний Виктор Капитанов, а также семейная пара — Евгений и Кристина Табуновы 24 и 22 лет. При этом трое были убиты в подъезде, а двоих жертв стрелок добивал на улице.

После преступления злоумышленник скрылся — силовикам понадобилось два часа, чтобы его найти. Для этого правоохранителям даже пришлось привлечь вертолет. В итоге Франчиков был задержан недалеко от своего дома и доставлен к следователю. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц».

Как рассказывали СМИ жители Елатьмы, Франчикова многие не любили и называли «ненормальным», «отшибленным на голову». Работал он в местном психоневрологическом диспансере и, по некоторым сообщениям, сам стоял на учете у психиатра, передавал портал Ya62.