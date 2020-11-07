На трассе «Крым» обстреляли автомобиль, пострадал ребенок 

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Под Москвой неизвестные обстреляли автомобиль на трассе, ранив ребёнка. Полиция возбудила уголовное дело, но пока не нашла злоумышленников. Об этом сообщает издание «Подъём».

Инцидент произошёл 5 ноября на автотрассе «Крым». В легковом автомобиле ехала семья из трех человек. Его нагнал Volkswagen Touareg, водитель стал мигать фарами, требуя уступить дорогу. Когда машины сравнялись, раздался выстрел. После этого злоумышленник дал по газам и скрылся.

Пуля угодила в заднее левое окно и разбила его. Осколками порезало лицо мальчику, которому всего год с лишним.

В полиции сообщили, что личность подозреваемого пока не установлена.

«На 33-м километре автотрассы «Крым» неизвестный неустановленным способом повредил заднее стекло иномарки и скрылся. В результате телесные повреждения получил несовершеннолетний пассажир», — подтвердили в столичном управлении МВД.

Там отметили, что против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Начались его поиски.