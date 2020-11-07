На трассе «Крым» обстреляли автомобиль, пострадал ребенок 

Под Москвой неизвестные обстреляли автомобиль на трассе, ранив ребёнка. Полиция возбудила уголовное дело, но пока не нашла злоумышленников. Об этом сообщает издание «Подъём».
Инцидент произошёл 5 ноября на автотрассе «Крым». В легковом автомобиле ехала семья из трех человек. Его нагнал Volkswagen Touareg, водитель стал мигать фарами, требуя уступить дорогу. Когда машины сравнялись, раздался выстрел. После этого злоумышленник дал по газам и скрылся.
Пуля угодила в заднее левое окно и разбила его. Осколками порезало лицо мальчику, которому всего год с лишним.
В полиции сообщили, что личность подозреваемого пока не установлена.
«На 33-м километре автотрассы «Крым» неизвестный неустановленным способом повредил заднее стекло иномарки и скрылся. В результате телесные повреждения получил несовершеннолетний пассажир», — подтвердили в столичном управлении МВД.
Там отметили, что против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Начались его поиски.
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