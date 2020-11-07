В Москве загорелся «Синий зуб» 

В недостроенном деловом центре «Зенит» на проспекте Вернадского, известном как «Синий зуб», произошел пожар. Об этом сообщает Telegram -канал « Москва • Новости».

На опубликованных кадрах виден столб черного дыма над зданием. О причинах возгорания не сообщается.

Ранее сообщалось , что в деловом центре «Зенит» начали восстанавливать остекление. Здание начали покрывать стеклом другого цвета, из-за чего «Синий зуб», скорее всего, утратит свой первоначальный вид после реконструкции.

Возведение здания на проспекте Вернадского началось в 1990 году. Изначально планировалось, что в нем разместятся учебный центр РАНХиГС и гостиница «Зенит». Деловой центр был практически построен, однако стройка была заброшена в начале 1990-х годов из-за нехватки средств. Москвичи прозвали объект «Синим зубом», поскольку его грани были выполнены полностью из синих зеркальных стекол.

Решение о реконструкции «зуба» было принято летом 2017 года. Общая стоимость проекта оценивалась в 8,7 миллиарда рублей.