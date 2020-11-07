Жители Нижнего Новгорода снова ощутили запах газа

"Сообщения от жителей о характерном запахе газа в Канавинском районе около Волжской набережной стали поступать на вызов 112 около 9.40 в субботу. На место выехала оперативная группа ЦУКС регионального управления МЧС. Также на место выехали две лаборатории — Роспотребнадзора и УГМС (управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — ред.)", — отмечается в сообщении МЧС региона.
"После поступления первых сообщений от жителей по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на место выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов. На месте также работает оперативная группа Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС совместно со специалистами лабораторий Управления Роспотребнадзора и ФГУП "Верхне-Волжская УГМС". По полученным данным, превышения ПДК опасных веществ в воздухе не обнаружено", — подчеркивается в сообщении регионального правительства.