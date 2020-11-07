Жители Нижнего Новгорода снова ощутили запах газа

"Сообщения от жителей о характерном запахе газа в Канавинском районе около Волжской набережной стали поступать на вызов 112 около 9.40 в субботу. На место выехала оперативная группа ЦУКС регионального управления МЧС. Также на место выехали две лаборатории — Роспотребнадзора и УГМС (управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — ред.)", — отмечается в сообщении МЧС региона.