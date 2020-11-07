Ещё
Далее:
Читайте также:
Рейдерский захват завода
Рейдерский захват завода Новинка в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на сильный запах газа 

РИА Новости и ещё 4 4 часа назад
Жители Нижнего Новгорода снова ощутили запах газа
Фото: РИА Новости
Жалобы на запах газа стали поступать от жителей Нижнего Новгорода утром в субботу, сообщает региональное управление ГУ МЧС по области.
Жалобы на запах газа уже поступали в МЧС от нижегородцев летом, тогда источник запаха определить не удалось.

"Сообщения от жителей о характерном запахе газа в Канавинском районе около Волжской набережной стали поступать на вызов 112 около 9.40 в субботу. На место выехала оперативная группа ЦУКС регионального управления МЧС. Также на место выехали две лаборатории — Роспотребнадзора и УГМС (управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — ред.)", — отмечается в сообщении МЧС региона.

В правительстве Нижегородской области заявили, что ведут совместную работу с МЧС, надзорными и правоохранительными органами, газовыми службами по ситуации с запахом газа.

"После поступления первых сообщений от жителей по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина на место выехал заместитель губернатора Дмитрий Краснов. На месте также работает оперативная группа Центра управления кризисных ситуаций ГУ МЧС совместно со специалистами лабораторий Управления Роспотребнадзора и ФГУП "Верхне-Волжская УГМС". По полученным данным, превышения ПДК опасных веществ в воздухе не обнаружено", — подчеркивается в сообщении регионального правительства.

Видео дня. Ефремова этапировали в колонию
Последние новости
Умер Михаил Жванецкий Умер Михаил Жванецкий Итоги президентских выборов в США Итоги президентских выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США Обвал начался: что будет с рублем после выборов в США
Комментарии
Происшествия , Глеб Никитин , Дмитрий Краснов , МЧС , Роспотребнадзор , МВД , Нижегородская Область , Нижний Новгород
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
00:43
Опубликовано видео с места убийства четырех человек в Екатеринбурге
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
01:02
Уничтоженный азербайджанский отряд попал на видео
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
00:25
Опубликовано видео этапирования Ефремова в колонию
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
00:16
Пассажир и кондуктор вытолкали из трамвая девушку без маски и попали на видео
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
00:08
Переполненные отдыхающими пляжи Сочи в ноябре попали на видео
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
03:04
Напряженная погоня гиены за трубкозубом попала на видео
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
00:15
Первая метель на популярном курорте Турции попала на видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть