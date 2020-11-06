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В Москве загорелся бывший завод ЖБИ 

News.ru 28 минут назад
В Москве загорелся бывший завод ЖБИ
Фото: РИА Новости
На территории бывшего завода железобетонных изделий на юго-востоке Москвы произошёл пожар.
Экстренные службы получили сообщение о возгорании в 20:04. Адрес объекта, охваченного огнём: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Горит мусор на площади порядка 200 квадратных метров.
Информации о пострадавших не поступало. Произошло обрушение одного из зданий на территории бывшего завода. Об этом представитель ГУ МЧС по столице рассказал ТАСС.
По данным РИА Новости, огонь может подступать к газовым баллонам, об этом рассказал ещё один источник в экстренных службах.
Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в городе Ельня Смоленской области, в результате которого погибли пять детей и двое взрослых. Заведено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В ведомстве уточнили, что личности всех жертв пожара установлены. Самому младшему из погибших 11 лет. Семья не состояла на учёте в системе органов профилактики.
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Происшествия , МЧС , СКР , ИТАР-ТАСС , Ельня , Москва , Смоленская Область
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