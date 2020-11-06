В российском детском саду погиб ребенок

В Калининграде в детском саду умер ребёнок. Трагедия произошла на прогулке. Тело четырёхлетнего мальчика обнаружили на детской площадке. На место происшествия незамедлительно выехали правоохранительные органы

Во дворе детского сада №50 непривычно тихо и безлюдно. Сегодня здесь произошла страшная трагедия. Погиб один из воспитанников. Мальчику было 4 года. Следственный комитет и прокуратура города Калининграда начали доследственную проверку.

НАТАЛЬЯ ГАЦКО , СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА:

— Группа воспитанников детского сада находилась на прогулке во дворе детского дошкольного учреждения под присмотром воспитателей. Четырёхлетнего воспитанника без сознания обнаружила одна из воспитателей на детской горке, его доставили в медицинский кабинет детского сада, где и была констатирована смерть мальчика.

Следователи выясняют обстоятельства и причины смерти мальчика. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По одной из версий, ребёнок умер от удушья в результате несчастного случая на детской горке.

— По предварительным данным, причина смерти является асфиксия. Проводится проверка на предмет безопасность оказания услуг данным образовательным учреждением.

Оборудование детской игровой площадки проверят на безопасность. Работу следователей лично контролирует руководитель регионального Следственного комитета.

ПОЛИНА ОГЛОБЛИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ:

— Известно, что детская горка была установлена в начале 2000 годов. Возможно, она уже не соответствует стандартам безопасности. Этот вопрос будет изучен Следственным комитетом и прокуратурой . По факту гибели ребёнка проводится проверка.

Полина Оглоблина, Александр Полонский