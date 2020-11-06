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Ефремова отправили в колонию 

Вероника Полынина 48 минут назад
Ефремова отправили в колонию
Фото: РИА Новости
Михаила Ефремова отправили из СИЗО в колонию, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка ФСИН.

«Осуждённый Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.
Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5.
СМИ узнали, что Ефремов выбрал колонию на исторической родине
Как писал «Рамблер», 8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада», водитель которого погиб.
8 сентября Пресненский районный суд Москвы признал актера виновным и приговорил его к восьми годам в колонии общего режима. 22 октября Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 года.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Марина Литвинович , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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