Ефремова отправили в колонию 

«Осуждённый Ефремов М. О. направлен к месту отбывания наказания», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что администрация СИЗО уведомит одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович сообщила, что Ефремов выразил желание отбывать наказание в хозяйственном отряде столичного СИЗО-5.

Как писал «Рамблер», 8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада», водитель которого погиб.