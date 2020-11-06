Раскрыто возможное место отбывания наказания Ефремова 

Как объяснила Литвинович, согласно новым правилам осужденный отбывает наказание недалеко от места жительства, если в колониях есть места. Поэтому, вероятно, что актер будет отбывать наказание в одной из колоний Центрального федерального округа (ЦФО).

«Если там мест не будет, его отправят в любой другой регион», — добавила она.

Ранее Михаила Ефремова отправили отбывать наказание из московского СИЗО-5 («Водник») в колонию.