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Раскрыто возможное место отбывания наказания Ефремова 

Lenta.ru и ещё 5 8 минут назад
Раскрыто возможное место отбывания наказания Ефремова
Фото: РИА Новости
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович раскрыла возможное место отбывания наказания актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП. Ее слова передает ТАСС.
Как объяснила Литвинович, согласно новым правилам осужденный отбывает наказание недалеко от места жительства, если в колониях есть места. Поэтому, вероятно, что актер будет отбывать наказание в одной из колоний Центрального федерального округа (ЦФО).

«Если там мест не будет, его отправят в любой другой регион», — добавила она.

Ранее Михаила Ефремова отправили отбывать наказание из московского СИЗО-5 («Водник») в колонию.
СМИ узнали, что Ефремов выбрал колонию на исторической родине
Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В скором времени Захаров скончался.
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Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Марина Литвинович , ИТАР-ТАСС , Москва
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