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Автомобиль с ребенком обстреляли в подмосковном Подольске 

Vse42.ru и ещё 2 1 час назад
Автомобиль с ребенком обстреляли в Подмосковье
Фото: РИА НОВОСТИ
Прокуратура Московской области начала проверять информацию о ранении полуторагодовалого ребенка при обстреле автомобиля.
По информации РЕН-ТВ, в Подольске неизвестный открыл стрельбу из своей машины, после чего скрылся. Осколки разбившегося стекла попали на лицо малыша и оставили глубокие порезы.

— Брызги крови были по всей машине, вся одежда была залита кровью, а по лицу тек алый фонтан. Осколки стекла разбили нос и рот, а у губы глубокий порез, — цитирует РЕН-ТВ рассказ матери ребенка.

Сообщается, что ход проверки будет поставлен на контроль в прокуратуре Московской области.
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Происшествия , Московская область , Подольск
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