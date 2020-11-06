Автомобиль с ребенком обстреляли в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверять информацию о ранении полуторагодовалого ребенка при обстреле автомобиля.
По информации РЕН-ТВ, в Подольске неизвестный открыл стрельбу из своей машины, после чего скрылся. Осколки разбившегося стекла попали на лицо малыша и оставили глубокие порезы.
— Брызги крови были по всей машине, вся одежда была залита кровью, а по лицу тек алый фонтан. Осколки стекла разбили нос и рот, а у губы глубокий порез, — цитирует РЕН-ТВ рассказ матери ребенка.
Сообщается, что ход проверки будет поставлен на контроль в прокуратуре Московской области.
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