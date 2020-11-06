Клинику в Москве наказали за смерть пациентов

Столичная клиника "Научно-практический центр хирургии и гинекологии", в которой за лето скончались четыре человека, теперь не сможет функционировать — суд лишил ее лицензии. Проверки медучреждения начались после того, как родственники скончавшихся и пострадавших пациентов подали жалобы на халатность и махинации с деньгами со стороны врачей в столичный Росздравнадзор . Позже специалисты ведомства выявили еще и нехватку аппаратов ИВЛ, а также другого оборудования.

Суд лишил лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность одну из московских частных клиник, в которой за три месяца скончались четыре пациента. Об этом сообщает Росздравнадзор по Москве и области.

Речь идет об ООО «Научно-практический центр хирургии и гинекологии», расположенном на западе Москвы — туда привозила пациентов коммерческая скорая помощь. В августе Росздравнадзор получил ряд жалоб на причинение вреда здоровью и смерть пациентов в этой клинике.

Выяснилось, что за лето здесь скончались четыре человека, сообщали «Вести.Ru». Известна история одного из умерших — Николай летом попал в это учреждение в тяжелом состоянии. Шесть дней пролежал в стационаре, а потом родным сообщили о его смерти.

«После смерти нашему пациенту был один диагноз выставлен — сердечно-сосудистое заболевание, а в итоге, спустя несколько дней, поступил официальный документ, в котором значилось, что пациент умер от отека головного мозга»,

— заявил адвокат родственников скончавшегося Денис Еременко «Вести.Ru». Несмотря на неверный диагноз, родственникам мужчины все равно выставили счет на 500 тыс. рублей.

В Росздравнадзоре также отмечали, что в поступивших к ним жалобах граждане сообщали о денежных махинациях со стороны клиники. Так, там «оказывали психологическое давление на родственников пациентов в целях получения дополнительных денежных средств». Кроме того, по словам одного из заявителей, некоторые семьи больных просили проводить деньги не на расчетный счет учреждения, а на личную банковскую карту одного из сотрудников.

«Наибольшая сумма денежных средств, указанных в обращениях как переведенная на личную карту сотрудника клиники, составила более 800 тыс. рублей», — отмечается в сообщении ведомства.

После получения жалоб сотрудники столичного Росздравнадзора пришли в медучреждение с проверкой — их сопровождали журналисты. Специалисты ведомства сразу выявили нарушения. «У каждой койки должен быть наркозно-дыхательный аппарат. Не хватает здесь [в палате] одного и еще в манипуляционной — двух», — сказал один из сотрудников «Вести.Ru». Также недосчитались и аппаратов ИВЛ в реанимации.

В клинике сотрудников Росздравнадзора и журналистов встретила гендиректор медучреждения Анна Сидорова — на вопрос о том, почему в данном центре скончались четыре человека за три месяца, она ответила: «А вы считаете, это плохая статистика? Если смерть наступила по объективным обстоятельствам, она имела право быть».

В итоге в ходе проверки специалисты столичного Росздравнадзора выявили грубые нарушения лицензионных требований — в частности, в оснащении анестезиологии и реанимации. Пока шло следствие, все помещения клиники были опечатаны, введен временный запрет на оказание медицинской помощи по профилю «Анестезиология и реаниматология».

Организацию привлекли к ответственности за грубые нарушения по статье 14.1 КоАП РФ, а 5 ноября решением Арбитражного суда ее лишили лицензии.

Родственники скончавшихся также обратились в правоохранительные органы и намерены добиться возбуждения дела по статьям 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и 293 УК РФ «Халатность».

Отметим, что недовольны этой клиникой остались не только пациенты, но и сотрудники. Как рассказала одна из бывших медиков учреждения на сайте с отзывами, изначально Анна Сидорова приглашает к себе на работу, предлагая «более чем адекватные условия». Однако, когда новоиспеченная сотрудница приехала в клинику в первый рабочий день, ее не стали официально оформлять.

«Заявление на работу подписать не успели, так как привезли тяжелобольную, которой пришлось немедленно заниматься. Больше я бухгалтера не видела ни разу. <…> Итог моей работы — это полное отсутствие зарплаты. Как начислялась зарплата, я не знаю — в глаза не видела бухгалтера и ни за что не расписывалась. Трудового договора оформлено так и не было. А фотография с моим изображением до сих пор размещена на сайте клиники, несмотря на то, что прием в этой клинике не веду», — рассказала женщина, уволившаяся из центра в мае 2016 года.

Между тем гендиректор не помогала решать проблемы, а лишь «с милой улыбкой обещала чуть позже разобраться со всеми вопросами», заявила медик.

С ней согласились другие врачи, успевшие поработать в центре. «Да, хозяйка-блондинка с ангельским лицом обещает 33 золотых горы, но как доходит до выплат, пропадает, трубку не берет, если ее вечером удается поймать, обещает на днях во всем разобраться и все по-новой. Медсестры приезжие живут на втором этаже, а на работу на первый ходят. Не понятно, куда смотрит СЭС и пожарка», — написала другой медик.