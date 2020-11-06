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Истринского педофила госпитализировали 

Вероника Полынина 1 час назад
Истринского педофила госпитализировали
Фото: Telegram-канал Подъем
Истринский педофил оказался в больнице после задержания, сообщает «Подъем».
У подозреваемого в изнасиловании двух девочек 7 и 9 лет диагностирован разрыв селезенки. По предварительной информации, он получил травму во время задержания, поскольку оказал сопротивление полиции.
Из-за госпитализации рассмотрение ходатайства об аресте мужчины отложено на 72 часа.
Ранее телеграм-каналLife Shotсообщал, что при задержании подозреваемый был пьян. В его машине нашли недопитую бутылку коньяка. Мужчина попытался сбежать от полицейских, правоохранители применили силу.
Знакомые предполагаемого насильника рассказали, что в последнее время он сильно переживал из-за расставания с женой.
Как сообщал «Рамблер», вечером 4 ноября 34-летний житель Истры заманил двух девочек семи и девяти лет в свой автомобиль под предлогом покупки сладостей, увез в безлюдное место и совершил преступления против их половой неприкосновенности. Некоторое время спустя девочки были обнаружены в машине и госпитализированы, а насильник задержан.
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