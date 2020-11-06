Истринского педофила госпитализировали 

Истринский педофил оказался в больнице после задержания, сообщает «Подъем».

У подозреваемого в изнасиловании двух девочек 7 и 9 лет диагностирован разрыв селезенки. По предварительной информации, он получил травму во время задержания, поскольку оказал сопротивление полиции.

Из-за госпитализации рассмотрение ходатайства об аресте мужчины отложено на 72 часа.

Ранее телеграм-канал Life Shot сообщал, что при задержании подозреваемый был пьян. В его машине нашли недопитую бутылку коньяка. Мужчина попытался сбежать от полицейских, правоохранители применили силу.

Знакомые предполагаемого насильника рассказали, что в последнее время он сильно переживал из-за расставания с женой.

Как сообщал «Рамблер», вечером 4 ноября 34-летний житель Истры заманил двух девочек семи и девяти лет в свой автомобиль под предлогом покупки сладостей, увез в безлюдное место и совершил преступления против их половой неприкосновенности. Некоторое время спустя девочки были обнаружены в машине и госпитализированы, а насильник задержан.