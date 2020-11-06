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Алкоголь и 100 тыс. рублей нашли у заключенного СИЗО-5, где сидит Ефремов 

Газета.Ru 3 часа назад
В СИЗО, где сидит Ефремов, разгорелся скандал
Фото: ТАСС
Следственный комитет России начал проверку после обнаружения у заключенного СИЗО-5 ("Водник") алкоголя и 100 тыс. рублей, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, начальник смены СИЗО передал одному из содержащихся под стражей крупную сумму денег и четыре пластиковые бутылки со спиртосодержащей жидкостью. Проверка проводится по трем статьям: превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки. Источник издания отметил, что, если вина начальника смены будет доказана, то ему грозит реальный срок.
Ранее стало известно, что именно в этот изолятор был направлен артист Михаил Ефремов, осужденный по делу о смертельном ДТП.
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Происшествия , Михаил Ефремов , СКР , МВД , ФСИН , АГН "Москва"
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