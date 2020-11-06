Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Сбой подачи кислорода произошёл в COVID-госпитале в Курске 

News.ru и ещё 2 1 час назад
В COVID-больнице произошел сбой в подаче кислорода
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В курском COVID-госпитале, организованном на базе роддома, произошёл сбой подачи кислорода. В результате 38 тяжёлых пациентов были переведены в одну из горбольниц, БСМП и областную клиническую больницу.
В COVID-госпитале остались 87 пациентов, из которых в кислороде нуждаются 15. Пациентам средней тяжести кислород подаётся из баллонов под контролем медиков. В ближайшее время этих больных также переведут в БСМП, рассказали изданию «Подъём» в региональном комитете здравоохранения.
Там также отметили, что смерть 69-летнего мужчины, о которой сообщали местные СМИ, с инцидентом не связана. Кислород во время сбоя подавался всем нуждающимся в этом пациентам, в том числе и ему.
Золотой кислород: смерть ростовчан в COVID-госпитале «сломала» статистику
В комитете добавили, что причиной сбоя стала неисправность системы в газификаторе. В настоящее время она устраняется.
Ранее NEWS.ru писал, что в челябинской больнице, перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусом, произошёл взрыв в помещении, где хранились кислородные баллоны. В результате отключения кислородной поддержки скончались два пациента.
Видео дня. Псевдо-Христа на кресте подожгли в центре Москвы
News.ru: последние новости
Ефремов решил стать разнорабочим в СИЗО Ефремов решил стать разнорабочим в СИЗО В московской школе во время урока физкультуры умер ребёнок В московской школе во время урока физкультуры умер ребёнок В МВД сообщили, что говорила жена Навального российским врачам В МВД сообщили, что говорила жена Навального российским врачам
Комментарии 4
Происшествия , Курск , Курская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
00:24
Появилось видео окрасившейся в кроваво-красный цвет реки в РФ
Происшествия
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
01:02
Опубликовано видео обнаружения убитой девочки под Волгоградом
Происшествия Криминал
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
00:07
Момент падения метеорита на Кубани попал на видео
Наука и техника
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
02:42
Появилось видео подробностей изнасилования девочек педофилом
Происшествия Криминал
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
00:13
Сооснователь Skillbox попал на видео незадолго до исчезновения
Происшествия
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
00:48
Таскавшая за волосы ребенка медсестра больницы попала на видео
Происшествия
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
00:57
Момент задержания участников ячейки террористов попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
00:33
Опубликовано видео с места пожара, в котором погибли 5 детей
Происшествия Пожары
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
01:06
Подсказавшие водителю автобуса дорогу пассажиры попали на видео
Общество Новости Москвы
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
03:57
Интервью обвиняемого в торговле детьми попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение