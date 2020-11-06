Российская школьница умерла на уроке

Москве проводится проверка по факту смерти ребенка в одной из школ города. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Трагедия произошла утром 6 ноября. Девочка почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, пишет НСН.

Источник агентства «Интерфакс» уточнил, что 10-летняя девочка во время пробежки на уроке физкультуры почувствовала недомогание и потеряла сознание. Медики пытались реанимировать ребенка, но спасти ее не удалось. По предварительной информации, пятиклассница могла скончаться в результате отрыва тромба.