32-летний житель хутора в Волгоградской области изнасиловал 10-летнюю падчерицу, после чего задушил ее и вывез в ближайшую лесопосадку, сообщили в СК. Мать девочки в это время отсыпалась после бурного застолья — пропажу дочери она обнаружила только около полуночи. Поиски ребенка длились 17 часов, и только к концу дня мужчина сознался в убийстве. Семья стояла на учете в органах опеки.

В Клетском районе Волгоградской области задержали 32-летнего местного жителя — его подозревают в убийстве 10-летней падчерицы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

По версии СК, в ночь на 5 ноября в полицию обратилась жительница хутора Поднижний Клетского района, она сообщила о пропаже своей 10-летней дочери, отсутствие которой мать заметила лишь к полуночи.

Правоохранители оперативно организовали поиск ребенка. Как сообщили РИА «Новости» в МВД, девочка раньше из дома не сбегала и на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состояла. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Поиски продолжались более 17 часов, в них приняли участие более 150 человек. В то же время у полицейских появилась версия, что именно сожитель матери мог стать виновником исчезновения девочки.

Так и оказалось — в ходе допроса мужчина признался в убийстве и указал, где оставил тело девочки. Он также сообщил, что ранее был судим за грабеж и хулиганство, а с матерью погибшей познакомился всего две недели назад.

Выяснилось, что в ночь трагедии мать отсыпалась после застолья, а в это время ее сожитель надругался над 10-летней девочкой, задушил ее и вынес ее тело в ближайшую лесопосадку.

Вместе с видео допроса сотрудники правоохранительных органов опубликовали кадры из небольшого деревянного дома, в котором жила семья, на них видны разбросанные вещи, грязная посуда и пепельница с горой окурков.

В СК сообщили, что мать убитой девочки также была судима за убийство. Родной отец школьницы в настоящее время находится в тюрьме. При этом у супругов помимо убитой девочки есть еще двое детей.

«За неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних с мая 2019 года семья находится под пристальным вниманием органов соцзащиты», — сообщили РИА «Новости» в органах соцопеки.

По данным ведомства, полиция регулярно посещала дом семьи, проводила профилактические беседы с матерью. Последний раз к ним приезжали в октябре.

Местные жители рассказали порталу V1.Ru, что не раз обращались к органам опеки, но проверяющие, хоть и знали о явных нарушениях, мер не предпринимали. «Видели их хижину, их бардак в комнатах. Дети бродили по улицам голодные и раздетые. Язык не поворачивается назвать эту женщину матерью», — сообщили хуторяне.

Ранее, 17 сентября 2020 года, в подмосковном поселке Зеленый задержали местного жителя, который более года насиловал 10-летнюю дочь своей жены.

По данным СК, летом 2019 года подозреваемый впервые совершил насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы, после чего в течение года повторил надругательства еще несколько раз.

Мать пострадавшей узнала о происходящем случайно. Осенью 2020 года она услышала странные звуки из детской, вошла в комнату и увидела мужа и дочь в подозрительной позе. Тогда супруг убедил женщину, что он просто попросил девочку открыть окно. Жительница Зеленого поверила объяснениям, однако все-таки решила поговорить с дочерью.

Девочка была очень напугана, тем не менее она рассказала маме, что отчим неоднократно насиловал ее. Женщина попыталась поговорить с мужем, но тот, по ее словам, пригрозил ей и детям физической расправой. В связи с этим мать потерпевшей не решилась обращаться в полицию — о случившемся она рассказала только подруге.

Та в свою очередь сообщила о ситуации правоохранителям. Она также заявляла газете «Московский комсомолец», что пять лет назад ее приятельница повторно вышла замуж за кладовщика фармацевтической компании. По словам женщины, он относился к дочери супруги от первого брака как к родной. Пара производила хорошее впечатление — казалось, что у них идеальные отношения, уверила собеседница издания.

17 сентября подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело. На допросе он во всем признался, рассказали в СК.