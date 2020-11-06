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В центре Москвы полиция ликвидировала бордель 

РИА Новости и ещё 2 10 часов назад
В центре Москвы полиция ликвидировала бордель
Фото: РИА Новости
Полиция ликвидировала бордель в центре Москвы, задержаны организатор притона и шестеро проституток, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
В доме на Садовнической улице полиция проверяла информацию о том, что под видом массажного салона девушки оказывают услуги интимного характера.

"Сотрудники уголовного розыска по указанному адресу задержали подозреваемую — 27-летнюю жительницу Подмосковья. Установлено, что задержанная женщина выполняла функции организатора. Она принимала на работу девушек для оказания интимных услуг и выплачивала им заработную плату, принимала денежные средства от клиентов, а также следила за порядком и дисциплиной, вела учет посещения", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией", подозреваемая под подпиской о невыезде.
"Также сотрудники полиции задержали шесть приезжих девушек в возрасте от 22 до 31 года по подозрению в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.11 КоАП РФ "Занятие проституцией", — отмечается в сообщении.
Занятие проституцией карается штрафом до 2 тысяч рублей, ее организация — лишением свободы на срок до пяти лет по наименее тяжелой статье.
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Происшествия , Москва , Московская область
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