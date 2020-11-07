Нашедший тело сооснователя Skillbox сделал заявление

Будучи на берегу, он заметил в море некий объект и сначала принял его за дельфина или буй. Проезжая мимо, сочинец понял, что в воде лежало тело спиной вверх. После этого очевидец по рации связался с береговой охраной и сообщил о находке. Вскоре специалисты прибыли на место происшествия.