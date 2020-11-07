Нашедший тело сооснователя Skillbox сделал заявление

Житель Сочи рассказал в беседе с телеканалом "360", как нашел тело 31-летнего сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова.
Фото: koropovigor / VKkoropovigor / VK
Накануне инфорг "Лизы Алерт" Мария Лебедь сообщила, что тело предпринимателя обнаружили в Черном море. В кубанском СК подчеркнули, что на нем отсутствуют следы насилия. В пресс-службе интернет-холдинга Mail.Ru Group подтвердили смерть Коропова.
Очевидец предположил, что мужчина мог утонуть — в последние дни в Сочи был шторм.
"Мне показалось, что он был в ластах. Вполне мог утонуть человек. Пойти купаться и утонуть. До этого три дня были очень большие волны", — отметил собеседник.
Будучи на берегу, он заметил в море некий объект и сначала принял его за дельфина или буй. Проезжая мимо, сочинец понял, что в воде лежало тело спиной вверх. После этого очевидец по рации связался с береговой охраной и сообщил о находке. Вскоре специалисты прибыли на место происшествия.
В ночь на 1 ноября бизнесмен вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону Нижнеимеретинского порта. С тех пор он на связь не выходил. Его искали полиция, спасатели на катере и добровольцы. В разные дни они нашли телефон, самокат и рюкзак пропавшего.
Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели".
По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей. В феврале 2019 года его совладельцем стала Mail.Ru Group, которая нарастила долю с десяти до 60,33 процента. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет пяти миллиардов рублей.