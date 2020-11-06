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Основатель Skillbox найден мертвым
Артём Кульша
14 минут назад
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Основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов найден мертвым. Об этом
сообщает
телеграм-канал Life Shot.
По его данным, тело Коропова было обнаружено в водах Черного моря. Никаких других подробностей канал не привел.
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