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Основатель Skillbox найден мертвым 

Артём Кульша 14 минут назад
Основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов найден мертвым. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
По его данным, тело Коропова было обнаружено в водах Черного моря. Никаких других подробностей канал не привел.
Происшествия , Видео
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