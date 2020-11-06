Стала известна правда об изнасиловании россиянки в Абхазии

Информация о том, что заместитель главы Гудаутского района Тимур Возба попытался изнасиловать россиянку, появилась в одном из абхазских телеграмм-каналов вечером 4 ноября. Позже в WhatsApp распространилась информация, что возможная пострадавшая является доктором Уральского ГМУ, которая в составе бригады врачей приехала для работы в Гудаутском ковидном госпитале. В четверг посольство России в Абхазии сообщило РИА Новости о том, что проверяет эту информацию.