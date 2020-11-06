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Посол опроверг сообщения о попытке изнасилования россиянки в Абхазии

РИА Новости
52 минуты назад
Посол России в Абхазии Алексей Двинянин заявил на брифинге в пятницу, что никакой попытки изнасилования врача из РФ не было.
Стала известна правда об изнасиловании россиянки в Абхазии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей, прибывших на помощь к абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящихся на лечении в больнице города Гудаута, не имело места", - заявил Двинянин.
По его словам, это подтверждают сотрудники посольства РФ в Абхазии, сотрудники и руководство администрации президента, посетившие Гудаутский госпиталь.
Информация о том, что заместитель главы Гудаутского района Тимур Возба попытался изнасиловать россиянку, появилась в одном из абхазских телеграмм-каналов вечером 4 ноября. Позже в WhatsApp распространилась информация, что возможная пострадавшая является доктором Уральского ГМУ, которая в составе бригады врачей приехала для работы в Гудаутском ковидном госпитале. В четверг посольство России в Абхазии сообщило РИА Новости о том, что проверяет эту информацию.
Ранее координационный союз организаций русских соотечественников Абхазии, объединяющий 19 общественных организаций республики, потребовал от абхазских властей разобраться в ситуации с попыткой изнасилования врача, которая прибыла из РФ для лечения инфицированных коронавирусом в Гудаутском госпитале.
Происшествия,Администрация Президента РФ,РИА Новости,Гудаута,Россия,Абхазия,
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