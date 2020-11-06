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В Новосибирске медсестра туберкулезной больницы таскала ребенка за волосы 

РИА Новости 50 минут назад