Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку 

Lenta.ru и ещё 1 43 минуты назад
Мужчина похоронил парализованную мать заживо
Фото: Reuters
В китайской провинции Шэньси вынесен приговор 58-летнему мужчине, который пытался похоронить свою мать заживо. Об этом сообщает AsiaOne.
Инцидент произошел в мае. Парализованная 79-летняя женщина около 70 часов лежала в могиле без еды и воды, прежде чем ее нашли и отвезли в больницу. После спасения она выражала беспокойство, что из-за нее сын может попасть за решетку. В сентябре женщина скончалась.
Мужчине были предъявлены обвинения в умышленном убийстве. В понедельник, 2 ноября, дело рассмотрел суд уезда Цзинбянь городского округа Юйлинь. Подсудимого признали виновным и приговорили к лишению свободы на 12 лет.
В мае сообщалось, что об исчезновении женщины сообщила ее невестка. Она рассказала, что три дня назад ее муж посадил мать на тележку и куда-то увез. Наутро он вернулся один и объявил, что отправил мать к родственникам. На допросе мужчина сознался, что отвез мать на кладбище, сбросил ее в заброшенную могилу и засыпал землей.
Видео дня. В СИЗО подменили арестанта за карточный долг
Последние новости
Штаб Байдена объявил о получении решающих голосов Штаб Байдена объявил о получении решающих голосов Биолог оценила опасность заражения коронавирусом от животных Биолог оценила опасность заражения коронавирусом от животных Больница в Коммунарке заполнилась зараженными коронавирусом Больница в Коммунарке заполнилась зараженными коронавирусом
Комментарии
Происшествия , Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
00:46
Подавляющий сигналы комплекс РЭБ «Мурманск-БН» попал на видео
Армия Войска
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
00:17
Протаранивший остановку с людьми автомобиль попал на видео
Происшествия
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
01:12
Появилось видео с лежащими на полу пациентами больницы в РФ
Происшествия Общество
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
00:07
Перевернувшееся полицейское авто в центре Москвы попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
00:43
Момент убийства полицейскими афроамериканца попал на видео
Происшествия В мире
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
00:25
Опубликовано видео подробностей о педофиле в Подмосковье
Происшествия Криминал
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
00:09
Опубликовано видео жестких задержаний митингующих в США
В мире Происшествия
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
00:33
Момент передвижения школы на роботизированных ногах попал на видео
В мире Общество
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
02:19
Попытавшийся вломиться в дом к россиянам медведь попал на видео
Происшествия
Появилось видео протаранившего университет автобуса
00:15
Появилось видео протаранившего университет автобуса
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение