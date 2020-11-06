В смерти ребенка в самолете обвинили родителей

Омбудсмен также добавила, что современные родители доверяют не профессиональным врачам, а соцсетям, заявляя, что реаниматологи беспричинно удерживают детей в больнице.

Ежова напомнила, что подобный случай произошел в Каспийске: родители не хотели отправлять малыша в больницу, хотя «скорая» приехала на вызов оперативно и верно поставила ему диагноз.