В смерти ребенка в самолете обвинили родителей

«Ребенок умер, потому что родители решили, что они лучше знают, как и где лечить ребенка. Малыш со множественными нарушениями здоровья не подлежал транспортировке. Об этом говорили все врачи: и наши, и московские», — написала она, прикрепив к посту фотографию расписки, в которой родители берут ответственность за жизнь и здоровье ребенка на себя.
«Если не нужен ребенок — отдайте под опеку, усыновление— тысячи людей мечтают об этом, но не обрекайте на смерть», — подытожила уполномоченная по правам ребенка.