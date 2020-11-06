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Омбудсмен обвинила родителей умершего в самолете ребенка в игнорировании врачей

Lenta.ru
1 час назад
Родители, 11-месячный ребенок которых умер в самолете из Махачкалы в Москву, игнорировали слова медиков, предупреждавших о невозможности транспортировки малыша. В этом семью обвинила дагестанский омбудсмен Марина Ежова в своем Instagram.
В смерти ребенка в самолете обвинили родителей
Фото: @ezhova_marina_rd@ezhova_marina_rd
«Ребенок умер, потому что родители решили, что они лучше знают, как и где лечить ребенка. Малыш со множественными нарушениями здоровья не подлежал транспортировке. Об этом говорили все врачи: и наши, и московские», — написала она, прикрепив к посту фотографию расписки, в которой родители берут ответственность за жизнь и здоровье ребенка на себя.
Омбудсмен также добавила, что современные родители доверяют не профессиональным врачам, а соцсетям, заявляя, что реаниматологи беспричинно удерживают детей в больнице.
Ежова напомнила, что подобный случай произошел в Каспийске: родители не хотели отправлять малыша в больницу, хотя «скорая» приехала на вызов оперативно и верно поставила ему диагноз.
«Если не нужен ребенок — отдайте под опеку, усыновление— тысячи людей мечтают об этом, но не обрекайте на смерть», — подытожила уполномоченная по правам ребенка.
Днем 5 ноября сообщалось, что ребенок 2019 года рождения погиб во время перелета. У малыша было множество болезней, а причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.
Происшествия,Марина Ежова,Москва,Махачкала,
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