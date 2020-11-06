Мальчик голыми руками отбился от леопарда

Подросток из деревни вблизи индийского города Нашик, штат Махараштра, голыми руками отбился от напавшего на него леопарда. Об этом сообщает издание Times of India.

Вечером во вторник, 3 ноября, 13-летний Гаурав Калунге (Gaurav Kalunge) отправился с семьей на ферму. Мальчик пошел в заросли кукурузы, чтобы собирать урожай. В этот момент на него напала большая кошка.

«Я был в шоке, когда появился леопард и схватил меня за руку. Я начал кричать и ударил животное по морде свободной рукой. Леопард упал и перестал нападать на меня. Я сразу побежал к родным», — сказал Калунге.

Схватка с хищником длилась около 30 секунд.

Юноша рассказал, что чувствует себя хорошо.

«Врачи наложили мне четыре шва на запястье и два — на тыльную сторону ладони», — сказал он.

Медики наблюдали за состоянием Калунге сутки, после чего отпустили домой.

Инцидент шокировал местных жителей, так как за последние две недели в результате нападения леопарда в соседнем регионе погибли трое детей.

Дядя мальчика Днианешквар Калунге (Dnyaneshwar Kalunge) сообщил о произошедшем в полицию, которая, в свою очередь, уведомила представителей лесничества. Сотрудник лесничества Правин Сонаване (Pravin Sonawane) сказал: «Леопард все еще может находиться поблизости. Так как сбор урожая идет полным ходом, дикие кошки используют этот факт, чтобы прятаться и охотиться. Мы установили клетку и надеемся вскоре поймать животное».