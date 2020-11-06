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Мальчик голыми руками отбился от леопарда в зарослях кукурузы 

Lenta.ru 5 часов назад
Мальчик голыми руками отбился от леопарда
Фото: Image Source RF / Delta Images / Diomedia
Подросток из деревни вблизи индийского города Нашик, штат Махараштра, голыми руками отбился от напавшего на него леопарда. Об этом сообщает издание Times of India.
Вечером во вторник, 3 ноября, 13-летний Гаурав Калунге (Gaurav Kalunge) отправился с семьей на ферму. Мальчик пошел в заросли кукурузы, чтобы собирать урожай. В этот момент на него напала большая кошка.

«Я был в шоке, когда появился леопард и схватил меня за руку. Я начал кричать и ударил животное по морде свободной рукой. Леопард упал и перестал нападать на меня. Я сразу побежал к родным», — сказал Калунге.

Схватка с хищником длилась около 30 секунд.
Юноша рассказал, что чувствует себя хорошо.

«Врачи наложили мне четыре шва на запястье и два — на тыльную сторону ладони», — сказал он.

Медики наблюдали за состоянием Калунге сутки, после чего отпустили домой.
Инцидент шокировал местных жителей, так как за последние две недели в результате нападения леопарда в соседнем регионе погибли трое детей.
Дядя мальчика Днианешквар Калунге (Dnyaneshwar Kalunge) сообщил о произошедшем в полицию, которая, в свою очередь, уведомила представителей лесничества. Сотрудник лесничества Правин Сонаване (Pravin Sonawane) сказал: «Леопард все еще может находиться поблизости. Так как сбор урожая идет полным ходом, дикие кошки используют этот факт, чтобы прятаться и охотиться. Мы установили клетку и надеемся вскоре поймать животное».
Ранее сообщалось, что в Индии мужчина голыми руками отбился от напавшего на него из кустов кабана. Под крики наблюдавших за потасовкой людей животное убежало обратно в кусты.
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